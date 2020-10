Corinthians lança 3º uniforme em homenagem a time inglês; veja fotos

A nova camisa é predominantemente marrom com detalhes em azul claro

A nova camisa é predominantemente marrom com detalhes em azul claro, com o escudo usado entre 1919 e 1939



No ano em que festeja 110 anos de fundação, o Corinthians lançou nesta quinta-feira, 08, o seu terceiro uniforme para a temporada, em homenagem ao Corinthian-Casuals – o clube inglês que serviu de inspiração para a fundação do clube. A nova camisa é predominantemente marrom com detalhes em azul claro, com o escudo usado entre 1919 e 1939. Uma grande cruz percorre toda a peça, uma inspiração no tradicional desenho da bandeira da Inglaterra que simboliza São Jorge, o padroeiro do país. A gola careca segue a mesma tonalidade dos detalhes nas mangas.

O lema “e duobus unum” – em latim, “O Melhor de Dois em Um” – que também está presente no escudo do Corinthian-Casuals e eterniza a união das duas equipes inglesas, ocorrida em 1939, está escrito na parte interna da camisa, na altura da nuca. Assim como nas camisas 1 e 2, o desenho de um raio percorre a lateral da camisa, seguindo o design ajustado para maior elasticidade no corpo. Os detalhes em rosa, identidade visual eternizada pelo Casuals, são registrados no nome e número atrás da camisa.

Os shorts acompanham o mesmo padrão, predominantemente marrom, com faixas em azul claro nas laterais, que se conectam com o design da camisa. Meiões marrons complementam o uniforme com a inscrição “Timão” na panturrilha. O ensaio de fotos foi feito em Londres e teve a participação de Jamie Byatt, primeiro jogador do Corinthian-Casuals a jogar também pelo Corinthians, em jogo disputado em 2015. A coleção, que também inclui jaqueta, calças e camisetas, já está à venda nas redes sociais e a partir de sábado em lojas relacionadas ao Corinthians.

*Com informações do Estadão Conteúdo