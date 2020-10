Vampeta critica demissão de Ramon e fala em ‘torcer contra’ o Vasco: ‘Presidente quer aparecer’

O Velho Vamp não gostou nada da saída do treinador cruzmaltino; entenda

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Reprodução/Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo Vampeta criticou a demissão de Ramon Menezes do comando técnico do Vasco



A demissão de Ramon Menezes do comando técnico do Vasco não foi bem digerida por Vampeta. Em participação no Esporte em Discussão desta quinta-feira, 08, no Grupo Jovem Pan, o pentacampeão mundial discordou da decisão da diretoria cruzmaltina, comandada pelo presidente Alexandre Campello, e deu a entender que passará a torcer contra o clube carioca no decorrer do Campeonato Brasileiro. Ramon chegou a colocar o Vasco na liderança da competição nacional, mas, após ficar seis jogos sem vencer e ser eliminado pelo rival Botafogo na Copa do Brasil, não resistiu e foi mandado embora.

“O que o Guardiola faz no Manchester City é ótimo, mas eu torço contra ele porque gosto do Klopp e porque tem que ter rivalidade… Já pensou se só tivesse unanimidade? Eu também gosto do Real Madrid porque sei que o Barcelona é aquele negócio: os caras jogam numa ‘toqueira’, têm o Messi… Mas tem alguns times que, por atitudes como essa (demissão do Ramon), fazem com que você torça contra eles mesmo! Por exemplo: eu joguei no Goiás, mas, quando você vê que o Ney Franco pega um time que estava indo quase para a terceira divisão, sobe no ano passado, ganha o Estadual, e os caras o mandam embora… Eu estava achando que o Vasco estava tão legal, pô, tem a quarta maior torcida do País e estava voltando, chegando… Aí o cara toma uma atitude dessas. Você começa a torcer para um presidente desses, do Vasco? Esse presidente do Vasco é todo envolvido em confusão, em um monte de coisa. Ele quer aparecer de novo! Por outro lado, eu vejo uma entrevista do presidente do Fortaleza… Aí você quer torcer a favor”, afirmou Vampeta.

Em sete meses no cargo, Ramon Menezes caiu nas graças da torcida do Vasco – que chegou a classificar o estilo de jogo da equipe como “Ramonismo” – e alcançou bons números. Foram oito vitórias, três empates e cinco derrotas em 16 jogos. Atualmente, o time ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em 13 partidas. Mesmo assim, ele perdeu o emprego. Para Vampeta, a “máquina de demissões” do futebol brasileiro só contribui para o baixo nível do esporte praticado no País. Isso porque, na visão do ex-volante, os treinadores passam a trabalhar com medo de serem mandados embora e apenas com o objetivo de “defender o próprio salário”.

“Você pode pegar do último colocado do Brasileirão, que é o Enderson Moreira, até o primeiro, que é o Sampaoli… Nenhum treinador da Série A ganha menos de R$ 200 mil, R$ 300 mil por mês. Então, com três meses de trabalho, eles têm R$ 1 milhão, cara! Então o cara segura, mesmo, porque tem família, e fica defendendo, mesmo. Olha só que coisa de louco: na coletiva de imprensa do Goiás após a derrota para o Fluminense ontem, um repórter se confundiu e chamou o Enderson Moreira de Ney Franco, porque até semana passada era ele que era o técnico do Goiás. Para você ver como é… É mais a defesa do salário”, avaliou Vampeta. “Mas quando você tem uma vida já confortável, resolvida, eu acho que o treinador não pode ter medo. Que é o caso do Cuca, do Felipão, do Mano Menezes… Não pode defender o salário. Tem que ter coragem de botar o time para jogar!”, finalizou.

Confira a análise completa de Vampeta no vídeo abaixo: