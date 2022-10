Corinthians lança nova terceira camisa em homenagem ao título do Mundial de 2012; veja

A peça traz uma fusão de elementos japoneses com a cultura casual das camisas de futebol

Divulgação/Twitter/@Corinthians Nova terceira camisa do Corinthians foi lançada nesta quinta-feira, 6



O Corinthians lançou nesta quinta-feira, 6, a sua nova terceira camisa, que homenageia o título do Mundial de Clubes de 2012, obtido no Japão. Criada pela Nike, fornecedora de material esportivo do clube, a peça traz uma fusão de elementos japoneses com a cultura casual das camisas de futebol. Predominantemente de cor creme, a vestimenta conta com a frase “Aqui é Corinthians!” estampada em japonês na vertical, na cor preta, se repetindo ao longo de toda a peça. Outro detalhe é a bandeira do Japão no interior da gola, na altura da nuca. Para facilitar o reconhecimento dos jogadores em campo, a camisa na versão “jogador” traz uma caixa em branco na área das costas, onde ficam os números dos atletas, sem os dizeres em japonês. “Há dez anos, o Corinthians conquistou alguns dos maiores títulos de sua trajetória. Celebramos ao longo de 2022 a alegria que eles trouxeram para a torcida, para os jogadores e para todos os envolvidos nessa vitória de 2012 que ninguém no Brasil repetiu. Ver nossa camisa 3 desta temporada com elementos que remetem diretamente ao Mundial de Clubes no Japão é muito emocionante. Tenho certeza de que a Fiel abraçará esse uniforme tão especial”, afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do Alvinegro.

O uniforme completo ainda traz os meiões na cor creme e customizados com a palavra “Corinthians” na escrita japonesa, destacada em preto. O short é totalmente preto, com o swoosh e os números, em creme, completando o terceiro uniforme. “Essa camisa é uma das mais bonitas e inovadoras que já lançamos junto ao clube. A referência japonesa destaca a combinação perfeita entre história e estilo. Sem dúvidas, trará à tona muitas lembranças boas vividas na época e esperamos proporcionar aquele arrepio novamente para os torcedores”, ressalta Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, Distribuidora Oficial da Nike do Brasil.

Um dos heróis do mundial, Fábio Santos fala sobre a nova camisa 3 do Timão! 🇯🇵🏴🏳️ 📹 Olavo Guerra / Corinthians TV#SegueArrepiando#VaiCorinthians pic.twitter.com/wmD90zDiph — Corinthians (@Corinthians) October 6, 2022