Corinthians lança quarta camisa em homenagem às calçadas de São Paulo

Veja imagens da nova peça do Timão, que custa entre R$ 249,99 a R$ 229,99

Divulgação O Corinthians lançou a sua quarta camisa



O Corinthians lançou nesta quarta-feira, 9, a sua quarta camisa, que será destinada exclusivamente à venda para os torcedores, sem ser utilizada pelos atletas durante as competições. A nova peça homenageia a cidade de São Paulo com imagens das históricas calçadas do município (polígonos em preto e branco que simulam o mapa do Estado). Criado pela Nike, o modelo está à venda no site oficial do clube e custa R$ 249,99, no masculino e feminino. O modelo infantil sai por R$ 229,99.

Nas redes sociais, muitos corintianos não aprovaram a nova vestimenta. “Queria saber quem é o gênio da @nike que acorda de manhã e fala “tenho certeza que o torcedor Corinthiano vai amar uma homenagem ao Estado de SP”. Parabéns, gênio. Você tá ocupando o lugar de alguém faria algo muito melhor”, disse um torcedor.