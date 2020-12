Neymar é o jogador mais comentado do Twitter em 2020; Flamengo lidera entre clubes brasileiros

Atacante do Paris Saint-Germain superou Gabriel Barbosa, Cristiano Ronaldo e Messi; Rubro-Negro bateu Vasco e Corinthians no Brasil

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Neymar foi o jogador mais comentado no Twitter em 2020



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, foi o jogador mais comentado no Twitter no Brasil entre janeiro e novembro de 2020, revelou a rede social nesta terça-feira, 9. De acordo com o levantamento, o astro recuperou o status após ficar atrás de Gabriel Barbosa e De Arrascaeta, ambos do Flamengo, no ano passado. Uma publicação do camisa 10 do PSG antes da partida contra a Atalanta, válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, foi a mais retuítada no país.

Atrás de Neymar, ficaram Gabigol, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, De Arrascaeta, LeBron James e outras figuras importantes do mundo do esporte. Veja a lista abaixo. Em relação aos clubes, o Flamengo ficou novamente no primeiro lugar, sendo a sétima agremiação mais comentada em todo o mundo. O Vasco da Gama apareceu na segunda posição, enquanto o Corinthians foi o terceiro. De acordo com o Twitter, a categoria denominada “esportes” foi responsável por dois bilhões de citações até o momento, sendo 241 apenas do Brasil, mostrando um alto número de engajamento dos fãs brasileiros.

Jogadores mais comentados em 2020:

1 – Neymar (@neymarjr)

2 – Gabriel Barbosa (@gabigol)

3 – Cristiano Ronaldo (@Cristiano)

4 – Everton Ribeiro (@evertonri)

5 – Lionel Messi

6 – Giorgian De Arrascaeta (@GiorgiandeA)

7 – LeBron James (@KingJames)

8 – Bruno Henrique (@Brunohenrique)

9 – Robinho (@Robinho)

10 – Philippe Coutinho (@Phil_Coutinho)

Clubes mais comentados no Brasil:

1 – Flamengo (@Flamengo)

2 – Vasco da Gama (@VascodaGama)

3 – Corinthians (@Corinthians)

4 – Fluminense (@FluminenseFC)

5 – Palmeiras (@Palmeiras)

6 – São Paulo (@SaoPauloFC)

7 – Grêmio (@Gremio)

8 – Cruzeiro (@Cruzeiro)

9 – Internacional (@SCInternacional)

10 – Atlético-MG (@Atletico)

Times mais comentados no mundo: