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Corinthians lança uniformes em homenagem à invasão corintiana de 1976

Coleção da temporada 26/27 faz alusão ao episódio da semifinal do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense

  • Por Nícolas Robert
  • 08/05/2026 11h14
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Camisas I e II do Corinthians em coleção que homenageia a chamada 'invasão corintiana' no RJ, na década de 70 Camisas I e II do Corinthians em coleção que homenageia a chamada 'invasão corintiana' no RJ, na década de 70

O Corinthians divulgou, nesta sexta-feira (8), o lançamento das camisas para a temporada 2026/2027. A coleção faz homenagem aos 50 anos da chamada “invasão corintiana”, movimento que levou milhares de torcedores ao Rio de Janeiro para a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, diante do Fluminense. Esse episódio é reconhecido como um dos maiores deslocamentos da história do futebol brasileiro.

Veja as camisas abaixo:

 

A camisa I possui um tom creme claro e resgata elementos visuais do uniforme utilizado na partida contra o Fluminense. O escudo do clube utilizado na década de 70 se faz presente na nova coleção.

Camisa I do Corinthians em coleção que homenageia a chamada 'invasão corintiana' no RJ, na década de 70

Camisa I do Corinthians em coleção que homenageia a chamada ‘invasão corintiana’ no RJ, na década de 70

Já a camisa II apresenta uma versão listrada em preto e branco. O modelo também mantém o escudo utilizado na partida contra o Fluminense em 1970.

Camisa II do Corinthians em coleção que homenageia a chamada 'invasão corintiana' no RJ, na década de 70

Camisa II do Corinthians em coleção que homenageia a chamada ‘invasão corintiana’ no RJ, na década de 70

Após o empate com o Santa Fe na quarta-feira (6), pela Copa Libertadores, o Corinthians volta a campo no domingo (10), para o clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

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