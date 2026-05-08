Corinthians lança uniformes em homenagem à invasão corintiana de 1976

Coleção da temporada 26/27 faz alusão ao episódio da semifinal do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense

Camisas I e II do Corinthians em coleção que homenageia a chamada 'invasão corintiana' no RJ, na década de 70



O Corinthians divulgou, nesta sexta-feira (8), o lançamento das camisas para a temporada 2026/2027. A coleção faz homenagem aos 50 anos da chamada “invasão corintiana”, movimento que levou milhares de torcedores ao Rio de Janeiro para a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, diante do Fluminense. Esse episódio é reconhecido como um dos maiores deslocamentos da história do futebol brasileiro.

Veja as camisas abaixo:

5 de dezembro de 1976 Tem quem fala que nesse dia o Corinthians invadiu o Maracanã. Na real, a invasão foi no Rio inteiro. Foi aí que o mundo entendeu: onde a gente chega, é tudo nosso. Novas camisas do Timão. Inspiradas na invasão de 1976. Já disponível em… pic.twitter.com/IyB2YtMxYr — Corinthians (@Corinthians) May 8, 2026

A camisa I possui um tom creme claro e resgata elementos visuais do uniforme utilizado na partida contra o Fluminense. O escudo do clube utilizado na década de 70 se faz presente na nova coleção.

Já a camisa II apresenta uma versão listrada em preto e branco. O modelo também mantém o escudo utilizado na partida contra o Fluminense em 1970.

Após o empate com o Santa Fe na quarta-feira (6), pela Copa Libertadores, o Corinthians volta a campo no domingo (10), para o clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.