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Corinthians x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 10/05/2026 18h00 - Atualizado em 10/05/2026 18h55
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Arte/Jovem Pan Corinthians e São Paulo se enfrentam no início da noite deste domingo, às 18h30 Majestoso entre o Timão que tenta escapar da zona de rebaixamento e o Tricolor que quer continuar brigando em cima da tabela

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (10), em jogo válido pela 15ª rodada. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Vampeta e Flávio Prado e reportagem de Victor Boni no YouTube.

Confira a transmissão aqui

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