Corinthians x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan Majestoso entre o Timão que tenta escapar da zona de rebaixamento e o Tricolor que quer continuar brigando em cima da tabela



Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (10), em jogo válido pela 15ª rodada. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Vampeta e Flávio Prado e reportagem de Victor Boni no YouTube.

Confira a transmissão aqui