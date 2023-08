Corinthians marca no final e garante empate por 1 a 1 contra o Goiás

Resultado não foi bom para nenhuma das equipes, que acendem alerta para zona de rebaixamento; o duelo ficou marcado pelo 500º gol da equipe alvinegra em Itaquera, marcado por Maycon

Foto: TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lance durante partida entre Corinthians e Goiás, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, realizado na cidade de São Paulo, SP, neste sábado, 26



Corinthians e Goiás de enfrentaram na noite gelada deste sábado, 26, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Com um gol marcado por Maycon no final partida, a equipe paulista conseguiu arrancar um empate contra os goianos. Contudo, o resultado não foi bom para nenhuma dos lados, que passam a olhar com atenção para a zona de rebaixamento. O Corinthians estacionou nos 25 pontos, tendo o Bahia, primeiro time fora da degola, logo abaixo, com 21 pontos. O Goiás também acende o sinal de alerta, visto que soma 24. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo foi a campo com um time misto, já que no meio da semana tem um jogo decisivo com o Estudiantes, pela Copa Sul-Americana. Apenas três jogadores titulares estavam escalados: Cássio, Moscardo e Yuri Alberto. Foi o Goiás quem deu indícios de querer aquecer a partida logo no início. E eles foram os primeiros a abrirem o placar, aos 11 minutos do segundo tempo, em um gol de pênalti. Cássio até acertou o canto, mas a bola rápida e forte terminou no fundo das redes. O time de Luxemburgo mexeu para a etapa final da partida. Gustavo Mosquito entrou no lugar de Wesley, enquanto Maycon pegou a vaga de Moscardo. As modificações deram resultado. Aos 36, Maycon aproveitou que a defesa do Goiás bobeou na saída e criou a jogada que culminou no seu gol. Este foi o 500º gol da história da Neo Química Arena.