Flamengo e Internacional empatam em jogo de despedida do Maracanã

Rubro-negro saiu vaiado pela torcida, enquanto a equipe gaúcha chegou ao seu nono jogo sem vitória e está apenas quatro pontos à frente da zona de rebaixamento

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro jogador do Flamengo durante partida contra o Internacional no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro



Flamengo e Internacional empataram por 0 a 0 neste sábado, 26, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo de despedida do Maracanã, que vai ser fechado para reforma do gramado. O jogo do time carioca foi bem abaixo do normal, o que fez com que a equipe saísse vaiada pela torcida. O cenário, que já não estava favorável para o rubro-negro, ficou ainda pior logo no começo, quando Arrascaeta e Luiz Araújo precisaram ser substituídos ao sentirem lesões na parte posterior da coxa esquerda. O empate, rendeu ao Flamengo mais um ponto, que fez com que ele chegasse a 36 na terceira colocação. O Internacional, que tem como foco a Copa Libertadores, atualmente soma 25 pontos no Brasileirão e está apenas quatro pontos à frente da zona de rebaixamento e sem vencer há nove jogos.

Os colorados não tiveram o técnico Eduardo Coudet, suspenso, e foi comandado pelo auxiliar Lucho González. Mesmo em um jogo morno, a equipe gaúcha buscou mais o gol. No segundo tempo chegou a controlar a partida e buscava o contra-ataque com Enner Valencia. O time do Flamengo melhorou com a entrada de Pedro, aos 20, no lugar de Gabigol, o Flamengo passou a apostar nas bolas alçadas na área. Mas, nem a alteração flamenguista, nem o contra-ataque colorado foram o suficiente para que algum time conseguisse sair com a vitória. Pelo Brasileirão, o Flamengo encara o Botafogo no próximo sábado, às 21h, no estádio Nilton Santos. Já o Internacional enfrenta o Goiás no mesmo dia, às 16h, na Serrinha, em Goiânia (GO). Contudo, no meio da semana, o time carioca faz o segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores na terça-feira diante do Bolívar, da Bolívia, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.