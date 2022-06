Corinthians marca no primeiro minuto e dorme na liderança do Brasileirão

Equipe bateu o Juventude por 2 a 0 na Neo Química Arena, com gols de Adson e Mantuan

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians supera o Juventude com gols de Adson e Mantuan



O Corinthians não perdeu tempo contra o Juventude: logo no primeiro minuto abriu o placar, facilitando a vitória que foi sacramentada por 2 a 0 na Neo Química Arena neste sábado, 11. Com o resultado a equipe alvinegra dorme na liderança do Brasileirão, com 21 pontos; pode ser ultrapassado no complemento da rodada pelo Palmeiras, que enfrenta o Coritiba fora de casa neste domingo. O Juventude segue na vice-lanterna com 10 pontos. O gol relâmpago foi marcado por Adson, completando cruzamento de Rafael Ramos. No primeiro tempo, o time de Vitor Pereira seguiu com mais posse de bola e teve boas chances com Adson novamente e Giuliano. O segundo tempo foi parecido e Renato Augusto, Roger Guedes e Willian finalizaram até Mantuan, em belo chute cruzado, marcar o segundo gol e garantir a vitória aos 39 minutos. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada e o Juventude recebe o Santos.