Corinthians não aproveita jogador a mais e perde para o São Bernardo por 1 a 0

Timão tinha vantagem desde os 13 minutos do primeiro tempo; time de Mano Menezes vai pressionado para a partida contra o São Paulo

Partida entre Sao Bernardo x Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2024, realizada no Estadio Municipal 1º de Maio, em Sao Bernardo, neste sabado (27). 27/01/2024



O São Bernardo derrotou o Corinthians neste sábado, 27, por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A equipe, que desde o começo do jogo estava com um a menos, porque o capitão Rodrigo Souza foi expulso aos três minutos, não se intimidou diante o alvinegro e pressionou a equipe. Apesar do time de Mano Menezes ter tido um desempenho melhor do que a equipe adversária, princialmente no segundo tempo, quem aproveitou melhor as chances foi o São Bernardo, que quando estava com a bola nos pés era decisivo em suas jogadas e conseguiu abrir o placar, com Sylvinho, logo aos 25 minutos da primeira etapa. Cinco minutos depois, a equipe do Grande São Paulo teve outra boa chance, mas a zaga do Corinthians conseguiu interromper o chute na hora certa, para o alívio da torcida corintiana. Após essas jogadas, Mano Menezes nem esperou o jogo ir para o intervalo para mudar. Logo na primeira etapa ele já colocou Romero no jogo. A mudança surtiu efeito e o Corinthians passou a levar mais perigo para o gol adversário, que precisou aumentar a marcação para evitar o empate.

Apesar dos esforços feitos, não foi o suficiente para marcar, e o jogo foi para o intervalo com o São Bernardo à frente do placar. Na volta para o segundo tempo, o Corinthians continuava melhor, mas não era decisivo em seus chutes ao gol. Prova disso foi que Romero perdeu um gol feito aos 11 minutos, resultado que poderia dar mais gás para o Timão ir em busca da vitória. Mesmo sem ter êxito em suas finalizações, o Corinthians não deixou de tentar, e chegou ao gol adversário em outras oportunidades, mas nenhuma que surtisse efeito. Irritados com o desempenho do time e o resultado que o levava a segunda derrota, a torcida começou a protestar e acendeu sinalizadores, o que fez com que fosse necessário paralisar a partida. Dentro de campo também teve um desentendimento entre Mano Menezes e Yuri Alberto. O treinado chegou a chamar ele de burro, mas depois as coisas parecessem ter melhoras. Na etapa final do jogo, um lance dentro da área parecia ser a esperança para o Timão, que tentava e queria reverte o placar e arrancar um empate, porém, apesar da manifestação dos jogadores, o juiz não entendeu que foi pênalti e o árbitro de vídeo não foi chamado. Sem chace para mais nada, a equipe de Mano Menezes conheceu sua segunda derrota na competição e agora vai pressionado para o jogo contra o São Paulo, que acontece na terça-feira, 30. A torcida, inclusive, já começou a gritar que na ‘terça-feira é guerra’. O São Bernardo, por sua vez, enfrenta o Inter de Limeira na quinta-feira, 1.