São Paulo vence Portuguesa por 1 a 0 e segue invicto no Paulistão

Resultado deixa a equipe forte para o próximo jogo, quando visita o Corinthians na Neo Química Arena; autor do gol foi o estreante Luiz Gustavo

pETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Gustavo, durante partida entre Sao Paulo e Portuguesa, valida pela 03a rodada do Campeonato Paulista 2024, realizada no Estadio Morumbis, neste sabado (27). (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Estadão Conteúdo)



O São Paulo venceu, neste sábado, 27, por 1 a 0 a Portuguesa, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe comandada por Thiago Carpini mantém resultados positivos e não conheceu a derrota nesta temporada. As equipes fizeram um jogo equilibrado, com a Lusa melhor no segundo tempo, mas não o suficiente para conseguir marcar e empatar a partida. A equipe chegou algumas vezes ao gol, mas parou nas mãos de Jandrei. Já o tricolor, que marcou logo no primeiro tempo, conseguiu chegar no resultado. O time até chegou a marcar um segundo gol, mas foi anulado por impedimento.

O começo do primeiro tempo da partida foi marcado por uma melhor atuação do São Paulo, que conseguiu construir as melhores oportunidades. Porém, quem levou susto ao gol foi a Portuguesa, em um lance entre Dourado e Chrigo, após um contra-ataque, porém parou nas mãos de Jandrei e, na sequência, a arbitragem marcou o impedimento. Com esse perigo que correu, o São Paulo intensificou suas ofensivas, e aos 21 minutos conseguiu abrir o placar após um escanteio, desencadeado por uma jogada puxada por Welington e Luiz Gustavo. Nikão bateu o escanteio e Luiz Gustavo enfiou a bola para o fundo do gol, marcando pela primeira vez com a camiseta do São Paulo. Era seu jogo de estreia.

Após o gol, a Portuguesa reagiu e foi para cima, fazendo com que o tricolor precisasse se movimentar para não levar o empate. Apesar da pressão da lusa, quem ficou próximo de marcar foi a equipe de Carpini, após um belo chute de Nikão de fora da área, porém, a bola não entrou. A primeira etapa da partida terminou equilibrada, porém, com o São Paulo à frente do marcado. No segundo tempo, o cenário mudou. A Portuguesa pressionou mais, enquanto o tricolor só se defendia. Diferente da primeira etapa, a equipe de Carpini errou muita passe de bola, o que desencadeou em chances para a lusa, que queria e lutava para marcar.

A chance veio aos 57 minutos, porém, repetindo o mesmo do primeiro tempo, Jandrei impediu que a bola entrasse e manteve o São Paulo com a vantagem. Apesar de menos ofensivo do que na etapa inicial, o tricolor, quando tinha chance, chegava próximo ao gol. E foi assim que aos 44 minutos que Luciano marcou o segundo para o time da casa, após um cruzamento feito por Wellington Rato. Mas, a arbitragem anulou o gol porque Rato estava impedido quando fez o passe para Luciano. O juiz deu cinco minutos de acréscimos, e os times tiveram oportunidades de marcar, mas nenhuma conseguiu enfiar a bola para o fundo da rede. Com o resultado, o São Paulo chaga sete 7 ponto, e enfrenta o Corinthians na terça-feira, 30, na Neo Química Arena. Já a Portuguesa, permanece com três pontos e recebe a Ponte Preta na quarta-feira, 31.