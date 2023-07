Corinthians não registra Matías Rojas no BID e paraguaio está fora dos playoffs da Sul-Americana

Clube tem problemas para registrar o meio-campista e não poderá contar com ele para os duelos contra o Universitario

Reprodução/ instagram @rojas23 Rojas deixou o Racing no mês passado e ainda não foi apresentado no Corinthians



A torcida corintiana está ansiosa para ver Matías Rojas em campo, mas ainda não será contra o Universitario, nesta terça-feira, 11, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Isso porque o meio-campista ainda não foi inscrito no BID da CBF. O Corinthians tinha até as 15h (horário de Brasília) desta segunda para registrar Rojas a tempo de disputar o torneio, mas a inscrição não foi feita. Sendo assim, o paraguaio também não disputará a partida de volta no dia 18. Rojas ainda não foi anunciado como reforço do Corinthians para a temporada, mas já se despediu do Racing-ARG e estava com o elenco em Minas Gerais, onde o Timão enfrentou o América-MG na Copa do Brasil e o Atlético-MG no Brasileirão. O paraguaio de 27 anos chega com boas credenciais e é um alívio para o meio de campo do alvinegro, que tem sofrido nas últimas partidas.

O clube enfrenta dois problemas para a contratação do meia: bloqueio da Fifa por pendência financeira com o Argentinos Jrs, pela compra de Fausto Vera; e má vontade do Racing de entregar os documentos necessários para a transferência de Rojas. A tendência é que os problemas se resolvam nos próximos dias, lembrando que a janela de transferências vai até o dia 3 de agosto. Caso o Corinthians vença o Universitario e avança às oitavas de final, Rojas poderá ser inscrito para a disputa contra o Newell’s Old Boys. Até o momento, o alvinegro não apresentou reforços, mas já perdeu Pedro para o Zenit.