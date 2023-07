Abel Ferreira é absolvido pelo STJD e pode comandar Palmeiras na Copa do Brasil

Treinador tinha sido expulso contra o Fortaleza, nas oitavas de final; Zé Rafael também teve pena divulgada pelo Tribunal

Cesar Greco/Palmeiras - 03/10/2022 Abel foi julgado por expulsão na Copa do Brasil e confusão no Brasileirão



Na tarde desta segunda-feira, 10, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão com Calleri, atacante do São Paulo, no clássico do Campeonato Brasileiro, do dia 11 de junho, e pela expulsão contra o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo caso contra o atacante são paulino, Abel foi absolvido após cumprir um jogo de suspensão automática. Na expulsão contra o time cearense, o STJD deu um jogo de gancho, mas ele já foi cumprido, então o técnico poderá estar à beira do campo na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final contra o São Paulo. O Verdão joga em casa e precisa reverter a desvantagem de 0 a 1 da ida. No mesmo “pacote” alviverde, Zé Rafael foi julgado por dizer que o time tinha sido “roubado” na Copa do Brasil 22. O volante foi punido com um jogo de suspensão, mas a pena foi revertida em advertência por ser “réu primário”. Zé está se recuperando de lesão e segue fora do elenco.