Corinthians paga parte da dívida a Memphis Depay

Esta é a segunda vez que holandês cobrou valores atrasados do clube paulista, ao qual chegou em setembro do ano passado; elenco alvinegro retornará aos treinos no sábado (28)

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO O clube não revelou o valor da dívida, que segundo a imprensa seria de R$ 6,1 milhões



O Corinthians pagou parte da dívida que tem com o atacante holandês Memphis Depay, relativa a premiações e direitos de imagem, confirmou o clube à AFP nesta sexta-feira (27), dias depois de o jogador apresentar uma reclamação formal. Foi a segunda vez que Memphis cobrou valores atrasados do clube paulista, ao qual chegou em setembro do ano passado. A primeira cobrança aconteceu em maio. Ao informar na quarta-feira sobre a insatisfação do holandês, o Corinthians havia se comprometido a adotar “imediatamente” as “medidas necessárias” para solucionar o impasse.

O clube não revelou o valor da dívida, que segundo a imprensa seria de R$ 6,1 milhões. De acordo com o jornal O Globo, depois da reclamação, o Corinthians pagou R$ 1,4 milhão correspondente a direitos de imagem. O elenco alvinegro retornará aos treinos no sábado, enquanto o Campeonato Brasileiro está paralisado para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ‘Timão’ vive uma crise institucional por conta da destituição do seu presidente anterior, Augusto Melo, depois que a polícia recomendou acusá-lo de associação criminosa e lavagem de dinheiro desviado dos patrocinadores do clube. Memphis Depay tem três gols e três assistências em oito jogos no Campeonato Brasileiro, no qual o Corinthians ocupa a décima posição. O holandês também marcou um gol em quatro jogos na Copa Sul-Americana, torneio em que a equipe foi eliminada na fase de grupos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias