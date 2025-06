Brasil abre dois, mas leva virada da França no último amistoso antes da Copa América

Seleção Brasileira perdeu de 3 a 2; equipe de Arthur Elias estreia no dia 13 de julho na Copa América, que será disputada no Equador

Alex MARTIN / AFP Técnico do futebol feminino do Brasil, Arthur Elias (C), dá instruções às suas jogadoras durante o amistoso de futebol feminino entre França e Brasil no Stade des Alpes, em Grenoble, centro-leste da França



A Seleção Brasileira realizou nesta sexta-feira (27) o último amistoso preparatório para a Copa América, que acontece entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. Para se preparar para um confronto como esse e ir em busca do nono título, o adversário escolhido para essa Data Fifa foi a França, velha conhecida das brasileiras e sobre quem a Seleção venceu as quartas de final das Olimpíadas de Paris e conseguiu garantir a prata, após passar pela Espanha e perder para os Estados Unidos. Apostando na mescla da juventude com a experiência, Arthur Elias foi para jogo com Marta como titular para enfrentar uma seleção francesa renovada e sem nomes conhecido, como Wendy Renard, que não foi convocada. De início, a pressão foi brasileira, mas as francesas, que vão para a Eurocopa no próximo dia 2 de julho, conseguiram virar e vencer a partida por 3 a 2, uma revanche de Paris 2024.

No primeiro tempo, o Brasil não tomou conhecimento da França e assustou as adversárias logo no primeiro minuto. Com Marta como titular, as brasileiras controlaram o jogo e não tiveram problema em achar o gol. Com menos de sete minutos, após um desvio de Angelina, Marta escorou de cabeça, Kerolin dominou e achou Luany, que ganhou na velocidade para chutar cruzado e fazer o primeiro do Brasil. O segundo veio quatro minutos depois, com Kerolin, após ser servida por Duda Sampaio. As brasileiras tiveram mais chances de ampliar o placar, sendo duas delas dos pés de Kerolin, mas a jogadora parou na goleira francesa. A saída da Gio, que sentiu o glúteo, e a entrada da Dudinha, não surtiu efeito. Diferente dos outros jogos em que a jovem jogadora fez a diferença, na partida desta sexta ela não entrou bem e perdeu gols que não está acostumada.

A mudança no Brasil fez a França crescer no jogo e equilibrar a partida. Já nos acréscimos do primeiro tempo, a França conseguiu diminuir vantagem, em uma jogada de Bacha e Baltimore, a bola sobrou livre na área para Diani, que parou em Lorena, mas no rebote Geyoro concluiu para o gol. A marcação deu gás para as francesas que pressionaram na reta final e tiveram chances de empatar, mas não conseguiram. Na volta para o segundo tempo, o Brasil voltou a pressionar, mas falhava na finalização, perdendo chances de ampliar o placar e ficar mais sossegado no jogo, o que não aconteceu porque na primeira chegava da França à área no segundo tempo, conseguiu ir às redes.

Geyoro chutou e contou com o desvio em Duda Sampaio para empatar o jogo. O gol chegou a ser analisado no VAR, mas foi confirmado. O resultado fez as francesas pressionarem, enquanto as brasileiras, que sentiram o resultado, se defendiam do jeito que dava das donas da casa. O Brasil, que se desorganizou em campo, falhou na hora de tirar a bola na área e no rebote não conseguiu evitar o cruzamento pela direita para Katoto marcar o terceiro e virar o jogo para as francesas. O resultado mantém a sequência de invencibilidade da França, que agora chega a 8 jogos sem perder, já o Brasil, sofreu sua oitava derrota para as rivais e acabou com a sequência de três jogos sem perder.