Corinthians pega Guaraní-PAR embalado e confiante em classificação na Libertadores

Reprodução/Twitter Guaraní-PAR eliminou o Corinthians em 2015



O Corinthians inicia sua caminhada na Libertadores, na noite desta quarta-feira (5), enfrentando o Guaraní, do Paraguai, um time muito mais modesto, mas que está embalado neste começo de temporada. Atuando como mandante no La Nueva Olla, o time vai para o jogo confiante na classificação para a próxima fase do torneio.

Até o momento, o Guaraní-PAR está invicto na temporada, colecionando quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. No Campeonato Paraguaio, o time aurinegro soma 7 pontos, dividindo a liderança com Libertad e Olímpia. Já na Libertadores, os comandados de Gustavo Costas ganharam as duas do San José-BOL (por 1 a 0 e 4 a 0) na primeira fase da competição.

Além da boa sequência, o Guaraní-PAR conta com um reforço importante para a partida diante do Timão. Jorge Morel, atacante que estava servindo a seleção paraguaia sub-23, no Pré-Olímpico da Colômbia, voltou às pressas para o país e está apto para o jogo. Ele deverá entrar na vaga de Nicolás Maná, outro destaque neste começo de 2020.

Diretor do Guaraní, Santiago Sosa concedeu entrevista à emissora “Fox Sports”, na última segunda-feira (3), e reforçou o otimismo dos paraguaios para o confronto.

“Sim (podemos fazer história). Estamos nos preparando, temos um plantel muito bom, um técnico muito bom, Gustavo Costas é um técnico muito conhecido. Será uma partida difícil pelo que implica o Corinthians, mas não é impossível”, cravou.

O mandatário também recordou o encontro entre os times em 2015, quando o Guaraní eliminou o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores.

“Sim, todos se lembram disso (da classificação sobre o Corinthians), foi uma Libertadores muito linda, lamentavelmente paramos na semifinal (para o River Plate), mas todos se lembram. O jogo com o Corinthians foi muito importante e muitos falam dessa rivalidade com o Corinthians”, comentou.

Nas redes sociais, o “Tupi” também lembrou do encontro e deu uma leve apimentada no duelo: “RT (retweet) se você está ansioso/a para reviver este momento”, publicou.

Treinador do Guaraní em 2015 e responsável por eliminar o Timão, o espanhol Fernando Jubero, atualmente no Japão, também afirmou que o grupo paraguaio pode repetir o feito.

Corinthians e Guaraní fazem o primeiro jogo da 2ª fase da Libertadores hoje. A partida de volta, na Arena, está marcada para a próxima quarta-feira (21). Quem avançar no duelo, pegará o vencedor de Cerro Largo-URU x Palestino-CHI.