Corinthians perde de 2 a 0 para o Juventude em jogo marcado por falhas de Cássio

Alvinegro segue sem vencer na competição nacional, já que estrearam empatando sem gols com o Atlético-MG

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre Juventude x Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro 2024, Série A, disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, RS



O Juventude derrotou o Corinthians por 2 a 0 nesta quarta-feira (17) em um jogo marcado por falhas de Cássio. O time do sul, que vinha de empate com o Criciúma, celebra a primeira vitória. Jean Carlos e Lucas Barbosa foram os autores do gol do Juventude. O Corinthians mostrou algumas qualidades durante o primeiro tempo, mas viu a partida se transformar em um desastre. Gols perdidos por Romero e Yuri Alberto, somados a uma noite ruim de Cássio, tiraram o jogo do controle da equipe alvinegra e ajudaram o disciplinado time gaúcho a conquistar uma vitória. Com o resultado, o Corinthians segue sem vencer na competição nacional, já que estrearam empatando sem gols com o Atlético-MG.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de não terem feito um primeiro tempo espetacular, os corintianos voltaram para o segundo tempo com boa perspectiva. Os primeiros minutos do segundo tempo, contudo, foram desastrosos e colocaram tudo a perder. Yuri Alberto teve a chance de abrir o placar logo no início, mas chutou em cima do goleiro Gabriel. Passados seis minutos da oportunidade desperdiçada, aos sete, Jean Carlos teve espaço para bater de fora e Cássio não conseguiu alcançar. O restante do segundo tempo foi de pouca organização do lado corintiano. Muitas bolas esticadas e cruzamentos infrutíferos caracterizavam a maioria das investidas da equipe, que correu riscos no campo de defesa. Mesmo em noite longe de sua melhor apresentação, Cássio ainda salvou o Corinthians de sofrer um gol de Ruan nos acréscimos.as do Sul (RS).

*Com informações do Estadão Conteúdo