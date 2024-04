Internacional derrota Palmeiras por 1 a 0 com gol de antigo jogador alviverde

Resultado mantém o colorado com 100% de aproveitamento neste começo de campeonato

ANDERSON ROMÃO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley jogador do Internacional comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Palmeiras no estádio Arena Barueri pelo campeonato Brasileiro



O Internacional venceu o Palmeiras nesta quarta-feira (17) por 1 a 0 e manteve 100% de aproveitamento no Brasileirão. Jogando na Arena Barueri, por causa do show dos Jonas Brother no Allianz, o Palmeiras apresentou uma defesa frágil e meio-campo travado. O time alviverde pouco ofendeu e viu Wesley marcar o único gol da partida que deu a vitória para o colorado. O equilíbrio da partida favoreceu os dois ataques. Ultrapassar as linhas defensivas não se mostrou um grande obstáculo, mas a qualidade técnica dos passes entre meias e atacantes não permitiu que os goleiros trabalhassem no início do duelo. Aos 20 minutos, a zaga do Palmeiras bobeou, Gómez chegou atrasado para afastar o perigo e acertou o atacante Wesley, ex-jogador alviverde. Borré foi para a cobrança e isolou em uma cobrança grotesca.

Após o susto, o Palmeiras passou a dominar a partida, mas repetiu os pecados dos últimos jogos. Muito toque de bola, excesso de preciosismo e poucos chutes. Quando o jogo caminhava para o fim da etapa inaugural, o Inter conseguiu chegar aos gol. Aos 45, Borré acertou assistência para Wesley, que chutou cruzado para abrir o placar. O Palmeiras voltou para a etapa complementar afoito. O gol teimou em não sair muito por causa da falta de criatividade alviverde. Abel mexeu na dinâmica do ataque para fortalecer a articulação dentro da grande área, formando um trio com Endrick, Rony e López, mas as mudanças não surtiram muito efeito. O Palmeiras retorna ao Allianz Parque no domingo, às 16h, para medir forças com o Flamengo pela terceira rodada. No mesmo horário, o Internacional tem compromisso na Arena da Baixada em duelo com o Athletico-PR.

*Com informações do Estadão Conteúdo