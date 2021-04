Corinthians perde muitas chances e fica só no empate com o River Plate-PAR na Sul-Americana

Resultado complica a vida do time brasileiro no Grupo E, que teve vitória do Peñarol na rodada; somente o primeiro colocado avança de fase

EFE/EPA/NORBERTO DUARTE Corinthians ficou no 0 a 0 com o River Plate-PAR



Em busca de título inédito, o Corinthians começou sua trajetória na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, 22. O time de Vagner Mancini viajou até o Paraguai para enfrentar o River Plate Asunción, no Defensores del Chaco, e empatou em 0 a 0. O resultado deixa o time brasileiro em segundo no Grupo E atrás do Peñarol, que venceu o Sport Huancayo de 2 a 1. Lembrando que apenas o primeiro de cada grupo avança de fase. Dentro de campo, o Corinthians foi bastante incisivo no primeiro tempo, principalmente com Léo Natel. Aos três minutos, o atacante arrancou com a bola e tentou passe para Luan, mas foi interceptado pelo goleiro. Dois minutos depois, o mesmo Léo chegou pela ponta direita e cruzou para Luan que finalizou para fora. Xavier também teve uma chance pelo alto e obrigou o goleiro Azcona a fazer grande defesa. Léo ainda chegou mais duas vezes.

No segundo tempo, o Corinthians continuou perdendo chances. Aos 12, Fagner mandou uma bomba de fora da área e a bola passou bem perto da trave. O Timão ainda chegou com Luan em uma bobeira da defesa aos 14 e novamente aos 33 minutos, mas em nenhum desses momentos o time soube aproveitar as oportunidades. O empate complica a vida do Corinthians que na próxima rodada recebe o Peñarol, na Neo Química Arena, na quinta-feira, dia 29, às 19h15 (horário de Brasília).