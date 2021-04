Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores e se prepara para o Paulistão

Time alviverde volta a campo nesta sexta-feira, 23, para enfrentar o Guarani em Campinas

Cesar Greco Zé Rafael foi novidade no treino do Palmeiras nesta quinta-feira



Um dia após a vitória sofrida por 3 a 2 contra o Universitario, no Peru, o time do Palmeiras se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 22, já em São Paulo. A equipe viajou após o fim do jogo desta quarta e deu início à preparação para o jogo desta sexta-feira, 23, contra o Guarani, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. As novidades do treinamento foram Zé Rafael, recuperado de um trauma no tornozelo direito, e Viña que esteve fora do jogo contra o Universitario por ter sido expulso na partida contra o Defensa y Justicia na Recopa. Os titulares no Peru fizeram movimentações regenerativas na chegada da delegação, pela manhã.

O restante do elenco alviverde, incluindo os que entraram no decorrer do jogo, foi a campo e treinou fundamentos como saídas de bola, transições, balanços e quebras de linha. Tanto o ataque quanto a defesa realizaram ensaios. A partida desta sexta acontece no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Com a maratona de jogos, ainda não há informações sobre qual time Abel Ferreira colocará em campo. Atual campeão estadual, o Palmeiras soma nove pontos com duas vitórias, três empates e uma derrota, e está em terceiro no Grupo C.