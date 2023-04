Corinthians perde para o Argentinos Juniors, em casa, na segunda rodada da Libertadores

Timão levou gol no início do primeiro tempo e não conseguiu reverter o placar

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians recebeu o Argentinos Juniors e perdeu na estreia em casa



O Corinthians recebeu o Argentinos Juniors nesta quarta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e perdeu por 1 a 0. No primeiro tempo, o Corinthians não fez uma boa apresentação. Logo aos seis minutos, os visitantes acertaram a trave e aos 12, Cabrera apareceu sozinho no meio da grande área e cabeceou para o gol, abrindo o placar. Depois do revés, a equipe alvinegra até tentou algumas vezes, mas todas as chances foram para fora. No segundo tempo, o Argentinos fez mais um logo aos 3, mas a arbitragem anulou por toque de mão. O Corinthians melhorou e tinha mais posse de bola, mas ainda encontrava dificuldades de finalização. Nos minutos finais, o Timão fez pressão no ataque. O resultado deixa o Corinthians em segundo no Grupo E, empatado com o Del Valle. O Argentinos Juniors é líder isolado com 6 pontos. Na próxima rodada, o Timão encara o próprio Independiente Del Valle no dia 2 de maio, novamente na Neo Química Arena.