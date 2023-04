Após demissão de Ceni, torcedores do São Paulo pedem saída do diretor de futebol

Carlos Belmonte foi muito criticado nas redes sociais por sua gestão e escolhas para a equipe

Reprodução/ Rubens Chiri/ saopaulofc.net Carlos Belmonte assumiu o cargo de diretor-executivo de futebol na gestão de Casares



Na tarde desta quarta-feira, 19, Rogério Ceni foi demitido do comando do São Paulo após um desempenho ruim no início do ano. Ídolo da torcida, o treinador ganhou apoio e boa parte dos torcedores criaram uma campanha nas redes sociais pedindo pela saída do diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte. A hashtag #ForaBelmonte entrou no Trending Topics do Twitter BR. Belmonte é conselheiro do clube desde 2014 e em 2019 assumiu o projeto de basquete tricolor. Na gestão Julio Casares, assumiu como diretor-executivo de futebol. A principal queixa da torcida é a falta de transparência dos diretores e uma sensação de que estariam “perdidos” no projeto do time. Há oito dias Belmonte garantiu a permanência de Rogério Ceni em entrevistas, mas a situação mudou nesta quarta após uma reunião. O nome preferido para substituir o ídolo é Dorival Junior, que treinou o Flamengo em 2022.

Confira abaixo alguns tweets da torcida pedindo a saída de Belmonte:

O são paulo não precisa de vocês, se vocês tiverem um pingo de decência saiam do são paulo vocês estão matando o são paulo #ForaBelmonte #ForaCasares pic.twitter.com/IT6yvHlZkR — LEGENDS 🇾🇪 (@LEGENDS1213) April 19, 2023

Vem com a tropa na #ForaBelmonte Vamos levantar esse twitt! 🇾🇪 pic.twitter.com/MzYIJKjEeo — Tropa Tricolor (@tropa_tricolorr) April 19, 2023