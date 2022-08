Corinthians perde para o Fortaleza e desperdiça chance de retornar a vice-liderança do Brasileiro

Timão está na quarta colocação, com 39 pontos; Fortaleza soma 27 pontos e ocupa a 13ª colocação

MICHAEL DOUGLAS/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Moises, do Fortaleza, comemora seu gol marcado sobre o Corinthians



O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, na noite deste domingo, 21, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com a derrota, o time paulista desperdiça a chance de retornar a vice-liderança da competição. Agora, o Timão está na quarta colocação, com 39 pontos. Já o Fortaleza soma 27 pontos e ocupa a 13ª colocação. No jogo, a primeira etapa foi com poucas emoções. As jogadas mais perigosas do Leão foram a partir de transições. Já o Corinthians deu trabalho com a marcação adiantada. A partida melhorou no segundo tempo, quando Moisés abriu o placar para os donos da casa. O técnico Vítor Pereira colocou no Corinthians jogadores como Renato Augusto, Du Queiroz e Yuri Alberto. O Timão pressionou, mas não conseguiu o empate e perdeu para o Fortaleza, que venceu pela quarta vez consecutiva na competição.