Palmeiras busca empate contra o Flamengo no Allianz Parque e impede aproximação de adversários

Time carioca abriu o placar com Victor Hugo, mas Raphael Veiga empatou com golaço; Verdão termina a 23ª rodada do Brasileirão com oito pontos de diferença para o Fluminense, novo-vice-líder

Marcello Zambrana/Agif/ Estadão Conteúdo Raphael Veiga comemora o gol de empate do Palmeiras no Allianz Parque



Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Allianz Parque neste domingo, 21, em uma espécie de decisão do Brasileirão. Líder com folga, o Verdão enxergava no Mengão seu adversário mais perigoso na luta pelo 11º caneco, mas o empate por 1 a 1 manteve os rubro-negros a nove pontos do topo (49 pontos contra 40). O vice-líder agora é o Fluminense, que no sábado, 20, bateu o Coritiba e subiu para 41. Mesmo com uma equipe repleta de reservas — pensando nas copas, Dorival Júnior deixou seus jogadores mais importantes no banco de reservas —, o Mengão fez uma boa partida e abriu o placar após Victor Hugo subir no segundo andar e acertar cabeçada certeira, aos 28 minutos. Os cariocas se fecharam para defender a vantagem e buscar um contragolpe, mas não suportou a pressão alviverde. Aos 20 minutos do segundo tempo, Raphael Veiga mandou um potente chute de fora da área e igualou o placar.

Precisando da vitória para seguir sonhando com o título nacional, Dorival colocou em campo o quinteto Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. A bola até passou mais pelos pés rubro-negros, mas a presença de seus craques não foi suficiente para o Flamengo voltar do Allianz com a vitória. Quando exigida, a zaga formada por Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez foi, mais uma vez, exemplar. Quem teve a melhor chance foi o Palmeiras, mas Wesley carimbou a zaga adversária. O apito final veio acompanhado de um breve entrevero entre os atletas dos dois times, da cantoria da torcida do Verdão, satisfeitíssima com a liderança isolada, e com uma frase de Dudu que sintetizou o sentimento palestrino: “O Flamengo vem crescendo muito. Quando você está em primeiro, não pode deixar o adversário que está atrás somar ponto”.