Corinthians perde para o Peñarol em casa e se complica na Copa Sul-Americana

González e Terans marcaram os gols da vitória de 2 a 0 do time uruguaio; o resultado deixa o Timão em terceiro no Grupo E

EFE/ Alexandre Schneider

O Corinthians segue mal na Copa Sul-Americana. Depois de empatar com o River Plate-PAR na primeira rodada da fase de grupos, o time alvinegro perdeu do Peñarol na noite desta quinta-feira, 29, na Neo Química Arena, por 2 a 0 e se complicou no Grupo E do torneio. O resultado deixa a equipe brasileira em terceiro com apenas um ponto, lembrando que somente o primeiro de cada chave avança de fase. Para tentar se classificar, o Timão terá que vencer todos os próximos quatro jogos e torcer para uma combinação de resultados dos adversários. Dentro de campo, o Corinthians começou com mais pressão e teve algumas boas chances de gol no início do jogo, mas quem balançou as redes foi o time uruguaio.

Aos 13 minutos, González aproveitou um lance de roubada de bola no meio de campo e tocou para o gol. O Corinthians ainda tentou empatar com Luan, Léo Natel e Bruno Méndez, mas nenhum dos lances foi efetivo. Cássio também apareceu para salvar os donos da casa. No segundo tempo, o Peñarol ampliou o placar aos 11 minutos com Terans. A partir daí o jogo ficou dramático para o Corinthians, com jogadores pilhados, levando cartão amarelo por reclamação e sem conseguir acertar os passes. Fagner ainda acertou a trave em cobrança de falta. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Sport Huancayo, o lanterna do Grupo E, no Uruguai.