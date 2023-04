Corinthians: Renato Augusto passa por cirurgia no joelho direito

Meio-campista sentiu lesão na estreia da Libertadores e deve ficar dois meses afastado

Raphael Martinez/Agência Corinthians Renato Augusto deve ficar dois meses afastado dos gramados por lesão no joelho



O meio-campista Renato Augusto passou por uma artroscopia no joelho direito nesta terça-feira, 11, e deve desfalcar o Corinthians por dois meses. O jogador sofreu uma lesão no meniscal medial do joelho durante a estreia do alvinegro na Copa Libertadores, contra o Liverpool-URU na semana passada. Segundo o clube, Renato inicia o tratamento nesta quarta-feira. A lesão deixará o meia de fora do início do Brasileirão, e aumenta a lista de desfalques do Corinthians. O zagueiro Caetano e o atacante Júnior Moraes estão em transição para o campo, enquanto o lateral-direito Rafael Ramos apresentou dores no músculo posterior da coxa esquerda e o zagueiro Balbuena fez treinos específicos de controle de carga. Para a estreia na Copa do Brasil, contra o Remo-PA, nesta quarta-feira, Fernando Lázaro deve usar equipe reserva.