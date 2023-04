Inter de Milão surpreende, vence Benfica fora de casa e larga em vantagem nas quartas da Champions

Barella e Lukaku marcaram para os italianos no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal

A Inter de Milão surpreendeu nesta terça-feira, 11, ao superar o Benfica por 2 a 0, em pleno Estádio da Luz, em Lisboa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Mesmo sofrendo sustos durante boa parte do jogo, a equipe italiana mostrou solidez defensiva e soube aproveitar as chances no segundo tempo. Logo no início da etapa complementar, o baixinho Barella abriu o placar com uma boa cabeçada. Depois, o belga Romelu Lukaku converteu penalidade com perfeição, dando mais tranquilidade para a Nerazzurri. Na próxima quarta-feira, 19, a Inter avança às semifinais até mesmo com uma derrota no San Siro, em Milão. Quem passar terá pela frente Napoli ou Milan – os italianos começam a se enfrentar amanhã.