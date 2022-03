Corinthians se reapresenta sem Willian e inicia preparação para a estreia da Libertadores

O Alvinegro paulista enfrenta o Always Ready, em La Paz, na Bolívia, na primeira rodada do torneio continental

Rodrigo Coca / Agência Corinthians Renato Augusto treinando no Corinthians após a eliminação no Paulistão



O Corinthians iniciou nesta quarta-feira, 30, a preparação para a sua estreia na Copa Libertadores da América, marcada para a próxima terça, 5, diante do Always Ready, em La Paz, na Bolívia. Após ganhar um dia de folga, o elenco se reapresentou para retomar os treinos e contou com o retorno do goleiro Ivan. A notícia ruim para o torcedor do Alvinegro foi a ausência de Willian, meio-campista que fez trabalho de fortalecimento na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava e não foi ao gramado. O clube evitou entrar em detalhes sobre as condições físicas do experiente atleta, que vinha reclamando de dores no quadril nos últimos dias e até foi dúvida para a semifinal do Paulistão, contra o São Paulo.

No domingo, Willian foi titular, porém rendeu pouco na partida decisiva e acabou sendo substituído por Gustavo Mosquito no segundo tempo. A preocupação do time agora é deixar o importante meia em perfeitas condições físicas para a estreia na Libertadores. No treino de quarta-feira, o treinador Vitor Pereira dividiu o grupo em dois. Quem jogou por mais de 45 minutos no domingo, na eliminação do Paulistão diante do São Paulo, fez trabalho específico com o preparador físico António Ascensão. Os demais foram a campo para atividade de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Por fim, o grupo treinou passes e finalizações e fez um rápido coletivo no campo reduzido.

Afastado das últimas atividades, o goleiro Ivan se recuperou de um desconforto no músculo posterior da coxa direita e começou nesta quarta o trabalho de transição com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. O Corinthians não informou se o goleiro já poderá estar à disposição do jogo de terça. Outro que é dúvida é o lateral-direito Fagner, que teve diagnosticada lesão grau 1 no músculo reto da coxa esquerda, na segunda-feira. Ele já iniciou o tratamento, sem previsão de retorno. A equipe paulista vai dar sequência a sua preparação para a estreia na Libertadores na manhã desta quinta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo