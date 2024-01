Giuliano fala em ‘ciclo terminado’ no Corinthians e explica acerto com Santos

Jogador foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 10; ele destacou que time da vila é um clube gigante, e que é um privilégio fazer parte da reconstrução da equipe

Reprodução/Instagram@santosfc/@raulbaretta_photo

O Santos apresentou nesta quarta-feira, 10, o jogador Giuliano, ex-Corinthians. Durante a apresentação, o meia expressou sua gratidão ao clube pelo aprendizado e crescimento que teve nos dois anos e meio em que esteve lá, e afirmou que seu ciclo no Corinthians havia terminado e que estava motivado para os desafios que encontraria no Santos. “O desafio de você vir para um clube tão grande que precisa se reconstruir e você ter o privilégio de fazer parte dessa reconstrução, eu acho que não havia possibilidade melhor ou desafio maior para mim nesse momento”, disse Giuliano. Ao justificar sua decisão de reforçar o Santos, Giuliano, que revelou que tinha recebido propostas de outros times, mencionou a presença de lendas do clube, como Clodoaldo, campeão mundial na Copa do Mundo de 1970. Ele destacou que o Santos é um clube gigante, mas que vive um momento difícil e que é um privilégio fazer parte da reconstrução da equipe.

O meia destacou o clima de comprometimento e concentração que encontrou no Santos, especialmente pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa em abril. Ele ressaltou que a equipe está entendendo a responsabilidade e que o ambiente propício para o crescimento e rápida adaptação. Além de Giuliano, o lateral Hayner também foi apresentado pelo Santos. Hayner expressou sua honra em fazer parte do clube e afirmou que não hesitou em aceitar a oportunidade de reforçar a equipe. Ele destacou que o Santos é gigante e que sua mãe ficou emocionada quando soube da notícia. Hayner projetou uma disputa saudável com Aderlan, outro lateral-direito contratado pelo Santos, e afirmou que o técnico Fábio Carille o orientou em aspectos importantes.