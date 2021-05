Corinthians tem Diego Aguirre como favorito após recusa de Renato Gaúcho; confira

De acordo com Caíque Silva e Márcio Spimpolo, repórteres do Grupo Jovem Pan, o uruguaio é o grande candidato a assumir a vaga deixada por Vagner Mancini, demitido após a eliminação no Paulista

O Corinthians tem Diego Aguirre como favorito para assumir a vaga de treinador deixada por Vagner Mancini, demitido após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o rival Palmeiras. Um dia após Renato Gaúcho recusar a sua oferta, a diretoria do Alvinegro foca no uruguaio, 55 anos, que está desempregado desde novembro do ano passado, quando deixou o Al-Rayyan, do Catar. A informação foi confirmada por Caíque Silva e Márcio Spimpolo, repórteres do Grupo Jovem Pan. Os diretores do Corinthians já iniciaram as conversas com Aguirre, que está passando um período de férias na Espanha. Um problema, no entanto, pode dificultar a negociação. Em grave crise financeira, o Timão sabe que tentará que convencer o treinador a reduzir seus vencimentos e vê o alto preço do dólar como uma dificuldade. Experiente, o uruguaio comandou o Internacional, em 2015, o Atlético-MG, em 2016, e o São Paulo, em 2018. De acordo com a reportagem, a busca da cúpula corintiana por um estrangeiro é resultado da decepção com a resposta de Renato.