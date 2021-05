Corinthians anuncia fim das conversas com Renato Gaúcho para assumir como treinador

Clube informou em nota oficial que decisão foi ‘cordial’ e busca novos nomes no mercado

Foto: RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho está desempregado desde abril, quando saiu do Grêmio



Após a vitória do Corinthians sob o Sport Huancayo pela Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 20, o clube anunciou em suas redes sociais que encerrou as negociações com o treinador Renato Gaúcho para assumir a equipe principal masculina. De acordo com a nota, as negociações foram encerradas ‘cordialmente’. O clube está sem técnico desde o último domingo quando Vagner Mancini foi demitido após a eliminação do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista para o arquirrival Palmeiras. Renato está sem clube desde o dia 15 de abril quando decidiu deixar o Grêmio, clube em que trabalhou por quatro anos. No momento não há outro nome em especulação para assumir o Timão.