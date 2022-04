Corinthians terá retorno de Fagner em estreia em casa pela Libertadores

Time terminou preparação para o jogo contra o Deportivo Cali, marcado para esta quarta-feira, na Neo Química Arena

Luís Moura/Estadão Conteúdo Fagner será novidade no Corinthians contra o Deportivo Cali



No fim da tarde desta terça-feira, dia 12, o Corinthians terminou a preparação para a partida contra o Deportivo Cali, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Será a estreia do grupo na Neo Química Arena. No treinamento os atletas fizeram atividade de enfrentamento em campo reduzido, repetições de bola parada ofensiva e defensiva. Entre as novidades do time está o retorno do lateral-direito Fagner, que ficou de fora do primeiro jogo do torneio por lesão muscular. No entanto, o Corinthians não terá o atacante Adson, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na estreia do Brasileirão, o zagueiro Robson, com lesão no músculo reto anterior, e Luan, que está em transição com a preparação física. O Corinthians precisa da vitória depois da derrota na primeira rodada para o Always Ready. Quase todos os ingressos estão esgotados, e a promessa é de casa cheia. A partida será as 21h (horário de Brasília).

Confira os relacionados:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e Xavier

Atacantes: Gustavo Silva, Gustavo Mantuan, Jô, Júnior Moraes e Róger Guedes