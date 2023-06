Corinthians: um ano após primeira cirurgia, Paulinho sofre nova lesão no joelho e será operado

Volante se lesionou durante jogo contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores, há duas semanas

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Paulinho sofreu a mesma lesão de LCA no joelho esquerdo em maio de 2022



O Corinthians informou nesta segunda-feira, 5, que o volante Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, mesma lesão que o tirou dos gramados por nove meses no ano passado, sofrida na mesma época. O jogador se lesionou em 24 de maio, durante o jogo contra o Argentinos Juniors, pela Copa Libertadores. De acordo com o Corinthians, Paulinho passará por uma nova cirurgia nos próximos dias. Aos 34 anos, o volante retornou ao Timão em 2022 como uma grande contratação, mas tem sofrido com lesões. Em dois anos foram só 39 jogos e seis gols marcados. Ídolo da torcida pelo título da Libertadores em 2012, ele não deve mais jogar no Corinthians, já que seu contrato termina em dezembro.