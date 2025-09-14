Corinthians vence Cruzeiro, é campeão pelo sexto ano seguido e se torna heptacampeão do Brasileiro Feminino

Partida registoru três marcas histórias: maior público do ano, recorde de renda no futebol de mulheres e encontro entre presente e o passado

LUCAS GABRIEL CARDOSO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Thais Ferreira jogadora do Corinthians comemora seu gol com jogadoras do seu time durante partida contra o Cruzeiro no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro Feminino



Pela sétima vez, e sexto ano seguido, o Corinthians é campeão do Brasileiro Feminino. Depois de um empate em 2 a 2 no jogo de ida, em Minas Gerais, as Brabas bateram o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (14), e conquistaram a sétima taça da competição, mantendo a hegemonia e o tabu de nunca terem perdido na Arena Corinthians – essa foi a primeira vez no ano que elas jogaram no estádio do time.

A final do Brasileiro Feminino entre Corinthians e Cruzeiro começou com três momentos históricos: recorde de público no ano no futebol feminino – mais de 40 mil pessoas no estádio – entrada em campo com jogadoras que fizeram parte do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil – tradicionalmente, a entrada em campo acontece com crianças acompanhando as jogadoras, a não ser que seja uma campanha especial, mas hoje, a aposta foi dar espaço para quem marcou a história do futebol feminino brasileiro, como Formiga – e a maior renda do futebol feminino no país: R$ 1.237.699,00.

Em campo, o primeiro tempo foi pegado e truncado. O Corinthians, acostumado a marcar gols nos primeiros minutos de jogo em decisões, foi para cima e pressionou a adversária nos minutos iniciais. Teve chances com Gabi Zanotti, que no último jogo se tornou a jogadora mais velha a marcar em uma final de Brasileiro, e Jaqueline, no lance anterior, mas nas duas a bola não balançou as redes.

Por outro lado, nos minutos finais o Cruzeiro conseguiu ocupar a área adversária e em um bate e rebate dentro da área, as cabulosas acertaram uma bola na trave. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Cruzeiro teve a melhor chance e ficou perto de abrir o placar, mas Zanotti tirou na hora e depois a arbitragem marcou impedimento.

Na volta para o segundo tempo, Lucas Piccinato ousou e deixou o time mais ofensivo, colocou Vic Albuquerque e tirou Day Rodrigues. A alteração surtiu efeito e o Corinthians começou pressionando e fazendo jus a marcar nos primeiro minutos, aos 4 da etapa final, Thais Ferreira balançou às redes, e deixou as Brabas na frente na grande decisão. Esse foi o primeiro gol da camisa 5 com a camisa do Corinthians.

O Cruzeiro sentiu o gol e viu o Corinthians ir para cima para tentar marcar o segundo. Demorou um pouco para as Cabulosas se encontrarem no jogo, mas passado os 20 minutos, elas foram para cima. Em uma chegada pela direita, com Letícia, Vanessinha teve a primeira chance na finalização, mas parou em Nicole, no rebote, Byanca Brasil mandou para fora. Mas mesmo que a bola tivesse ido para o fundo das redes, o gol teria sido anulado, porque a arbitragem pegou impedimento.

O final do jogo foi emocionante, com o Cruzeiro buscando o empate para levar a partida para os pênaltis e seguir sonhando com o título. No último minuto, Letícia, artilheira do Cruzeiro na competição, teve a chance de marcar, mas mandou para fora e desperdiçou a chance, deixando o Corinthians com o título.