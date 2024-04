Corinthians vence Fluminense por 3 a 0 com show de Wesley

O time alvinegro ainda não havia balançado as redes na competição e, com a vitória, o Corinthians conquistou os seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro

O Corinthians derrotou o Fluminense por 3 a 0 neste domingo (28), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão com show de Wesley, que marcou dois gols já no primeiro tempo. Cacá fez o terceiro no segundo. O time alvinegro ainda não havia balançado as redes na competição. Com a vitória, o Corinthians conquistou os seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, o Corinthians chega aos 4 pontos e pula momentaneamente para a 12ª colocação. O Fluminense tem a mesma pontuação, mas fica atrás por causa do saldo.

Os anfitriões se desdobraram na marcação, desmantelando a tática tricolor de sair trocando passes desde o goleiro, e fizeram um bom jogo coletivo. Pressionado para tirar o Corinthians da crise, o técnico António Oliveira promoveu a entrada do goleiro Carlos Miguel no lugar do ídolo Cássio, questionado pela torcida por seguidas falhas, e do zagueiro Cacá. Machucado, Yuri Alberto deu lugar ao jovem Wesley, responsável por marcar o primeiro gol do time alvinegro no Brasileirão.

O ponta de 19 anos acertou um belo chute de fora da área, aos 39 minutos do primeiro tempo, em lance que premiou a disposição da equipe corintiana em pressionar a saída de bola do Fluminense por quase toda a primeira etapa.

Se o Corinthians mostrou muita dificuldade em criar jogadas nas últimas partidas, o duelo com o Fluminense pareceu perfeito para o time paulista desencantar. Como o Fluminense tem como regra principal evitar o chutão, com o time trocando passes desde os zagueiros, restou à equipe corintiana ser bastante aplicada na marcação no campo de defesa adversário. A tática acabou deixando o jogo bastante brigado, com cartões amarelos sendo distribuídos para ambos os lados e muito bate-boca entre os atletas.

O tricolor carioca, historicamente qualificado na proposta, não esteve bem e foi ao ataque pouquíssimas vezes, além de errar passes próximos da grande área, dando chances claras aos donos da casa – coincidentemente, o volante André, considerado importantíssimo no esquema da equipe carioca, está fora por lesão. Antes do fim da etapa inicial, um gol de placa. Wesley passou por Ganso, deixou Manoel no chão, driblou Felipe Melo e mandou para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 para o Corinthians.

Para o segundo tempo, Diniz tirou Felipe Melo, colocou o veterano Douglas Costa, tentou preencher o meio-campo… E gol do Corinthians. Cacá, que ganhou a confiança de António Oliveira para começar como titular, subiu mais alto em cobrança de falta e ampliou o placar para 3 a 0 logo no primeiro minuto do segundo tempo.

O Corinthians continuou marcando forte a saída de bola do rival, mas agora com o Fluminense mais exposto, tentando sair de trás para tentar agredir o adversário. O Fluminense chegou a rondar a área alvinegra, mas sem dar trabalho a Carlos Miguel. O artilheiro Germán Cano não teve uma única oportunidade de finalizar próximo ao gol adversário.

O jogo coletivo corintiano, praticamente perfeito, permitiu ainda à equipe criar boas chances no contra-ataque, com Fagner acertando a trave. Naturalmente, o Corinthians colocou o pé no freio na reta final do jogo e administrou o resultado até o apito final.

Na quarta-feira (1º), a equipe alvinegra enfrentará o América-RN, em Natal, pela terceira fase da Copa do Brasil. No mesmo dia, o tricolor carioca vai ao Maranhão encarar o Sampaio Corrêa.

