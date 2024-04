Botafogo vence de 2 a 0 o Flamengo e assume provisoriamente a liderança do campeonato

O Botafogo chegou a sua quarta vitória consecutiva, e Flamengo acumula duas derrotas seguidas e um empate

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Savarino marcou o segundo gol aos 47 minutos do segundo tempo



Botafogo ganha de 2 a 0 do Flamengo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro série A. A disputa foi no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro e levou a torcida de 53 mil pessoas à loucura. Entre os nomes que brilharam na disputa, Luiz Henrique que fez o primeiro gol e usou a máscara do Pantera Negra para comemorar, e Savarino, que marcou o segundo gol aos 47 minutos do segundo tempo, minutos antes do jogo acabar. Com esse resultado o Botafogo assume provisoriamente a liderança do campeonato, já o Rubro-Negro, com sete pontos, se posiciona em quinto lugar. Apesar de ter perdido, Flamengo teve mais a posse de bola (57%), mas não conseguiu converter as chances. Até marcaram um gol, mas a bandeira subiu e mostrou que Bruno Henrique estava adiantado e o gol foi anulado pelo VAR.

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e precisou ser substituído durante o intervalo pelo Allan.

Durante o primeiro tempo quem dominava o jogo era o Flamengo, situação que se inverteu após o retorno do vestiário, quando o Botafogo chegou com tudo e mudou suas estratégias em campo e veio mais agressivo. Foi aí que Rubro-Negro se desorganizou e acabou recebendo o segundo gol.

Os jogos não param por aí, já que tem Copa do Brasil no meio de semana. O Rubro-Negro joga contra o Amazonas, na quarta-feira (1º), no Maracanã, e o Alvinegro encara o Vitória, na quinta (2), no Nilton Santos, ambos os jogos no Rio de Janeiro.