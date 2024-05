Corinthians vence Nacional por 2 a 0 e reage na Sul-Americana

Yuri Alberto e Matheuzinho foram os autores dos gols alvinegros; vitória coloca o time paulista na segunda posição do Grupo F

NORBERTO DUARTE / AFP Atacante do Corinthians, Yuri Alberto, comemora com os companheiros após marcar durante a partida de volta da fase de grupos da Copa Sul-Americana entre o Nacional do Paraguai e o Corinthians do Brasil, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, em maio



O Corinthians derrotou o Nacional por 2 a 0 e reagiu na Sul-Americana, em mais um jogo em que Carlos Miguel foi decisivo. O alvinegro encontrou mais dificuldades do que esperava e não estava em uma noite muito inspirada, mas tinha Carlos Miguel no gol para salvar. Foram quatro defesas importantes. Os gols corintianos só saíram no segundo tempo, quando Yuri Alberto, que estava no banco de reserva, entrou e marcou o primeiro gol de cabeça e abriu o caminho para a vitória. O camisa nove voltou ao time depois de ficar fora por causa de uma lesão. Matheuzinho marcou nos acréscimos em um contra-ataque e definiu o triunfo sobre o lanterna do Campeonato Paraguaio. O jogador deixou o campo chorando e com fortes dores no tornozelo, após o que pareceu ser uma torção. A vitória colocou o Corinthians na segunda colocação do Grupo F. O Racing do Uruguai lidera o grupo. Na Sul-Americana, os primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final Já os segundos de cada chave precisarão passar por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

*Com informações do Estadão Conteúdo