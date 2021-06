Corinthians x Atlético-GO: Sylvinho deve promover mudanças na escalação; confira

Em seu segundo jogo à frente do Alvinegro, o técnico fará mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo mesmo adversário, o Dragão, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro

Reprodução/Twitter/@Corinthians Jogadores do Corinthians reunidos antes da partida contra o Atlético-GO



O Corinthians enfrenta o Atlético-GO a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 2, na Neo Química Arena, em partida válida pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em seu segundo jogo à frente do Alvinegro, o técnico Sylvinho deverá promover mudanças na escalação em relação ao time que foi derrotado pelo mesmo adversário, o Dragão, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De volta após se recuperar de contusão, o volante Gabriel será titular no meio-campo ao lado de Víctor Cantillo, colombiano que foi reserva na estreia do técnico. As informações foram confirmadas com apuração do repórter Caíque Silva, setorista do clube pelo Grupo Jovem Pan.

Desta forma, a certeza é que os volantes Camacho e Roni, que tiveram atuações discretas na rodada inicial do Brasileirão, perderão espaço entre os onze titulares. Conhecendo o elenco, Sylvinho ainda tem dúvidas para montar o time na defesa e no setor ofensivo, podendo mandar a campo um time até mesmo com uma referência no ataque. Assim, o provável Corinthians para o duelo de hoje tem: Cássio; Fagner, Gil (João Victor), Raul Gustavo e Lucas Piton; Gabriel, Víctor Cantillo e Luan, Gabriel Mosquito, Mateus Vital e Jô (Ramiro). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson Cesar, comentários de Vampeta e reportagem de Caíque Silva no Panflix e YouTube.