Na estreia do Brasileirão, Atlético-GO surpreende e vence o Corinthians em Itaquera

Equipe goiana venceu por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Zé Roberto; no segundo tempo, goleiro Fernando Miguel defendeu pênalti cobrado pelo meia Mateus Vital

VICTOR MONTEIRO /W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO WPR20210530023 - 30/05/2021 - 19:59 Gol do atacante Zé Roberto foi marcado aos 44 minutos do primeiro tempo



Na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO venceu o Corinthians por 1 a 0, na noite deste domingo, 30, na Neo Química Arena. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Zé Roberto, aos 44 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo da defesa corintiana. Na segunda etapa, o time paulista perdeu a oportunidade de empatar o duelo. Aos 18 minutos, Mateus Vital desperdiçou uma cobrança de pênalti, defendido pelo goleiro do Dragão, Fernando Miguel, um dos destaques do confronto. Além da penalidade, o camisa número 1 do clube goiano fez boas defesas em pelo menos duas ocasiões, em finalizações do lateral-esquerdo Lucas Pitón e do volante Ramiro.

A equipe comandada pelo técnico Sylvinho, que estreou à frente do Corinthians, foi um dos três mandantes derrotadas na rodada de abertura do torneio nacional, ao lado do Atlético-MG, que perdeu para o Fortaleza, e da Chapecoense, derrotada pelo Red Bull Bragantino. Antes da segunda rodada do Brasileirão, as duas equipes voltam a se enfrentar, na quarta-feira, 2, às 21h30, novamente na Neo Química Arena, desta vez pela terceira fase da Copa do Brasil – o jogo de volta do campeonato de mata-mata ocorrerá na quarta-feira, 9, no mesmo horário, no estádio Antônio Accioly, em Goiás. No próximo final de semana, pelo Brasileirão, o Atlético-GO receberá o São Paulo, no sábado, 5, às 19h. O Corinthians, por sua vez, viaja para Minas Gerais, para enfrentar o América-MG, no Independência, às 16h do domingo, 6.