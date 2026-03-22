Corinthians x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte / Jovem Pan Corinthians e Flamengo se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro



Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 20h30, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 19h30 no rádio e no YouTube com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni e Guilherme Silva.

Confira a transmissão ao vivo: