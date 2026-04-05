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Corinthians x Internacional: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 05/04/2026 19h30
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Corinthians x Internacional Times em momentos diferentes, com a pressão chegando no Parque São Jorge

Corinthians e Internacional se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Giovanni Chacon e Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui

  • BlueSky

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