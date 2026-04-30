Corinthians x Peñarol: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

NELSON ALMEIDA / AFP Corinthians e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira (30) pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores



Corinthians e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Corinthians vem de uma vitória por 1 x 0 contra o Vasco no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro. Já o Peñarol vem de uma derrota para o Montevideo Wanderers, por 1 x 0, também no domingo, pelo Campeonato Uruguaio.

Onde assistir Corinthians x Peñarol ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 20h.

Além da Jovem Pan, partida será transmitida ao vivo pela Espn (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).