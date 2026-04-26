Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Corinthians e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (26), às 16h, na Arena do Corinthians; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte: Jovem Pan

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (26), às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 13ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Corinthians chega para a partida ocupando a 17ª colocação, com 12 pontos, e vem de dois empates nos últimos jogos. Já o Vasco aparece em 10º lugar, soma 16 pontos e busca sua quinta vitória na competição para deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h. A narração será de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Guilherme Silva.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo SporTV e Premiere.

O duelo entre Corinthians e Vasco é um confronto que pode impactar diretamente a tabela da competição. Quando a equipe paulista que deixar a zona de rebaixamento, o time carioca quer se aproximar no G-4.