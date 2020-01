‘Depois de tanta vodka, esqueci um monte de coisa’, brinca Vampeta sobre Mundial do Corinthians

Reprodução Vampeta foi campeão mundial pelo Corinthians em 2000



No dia em que o Corinthians comemora 20 anos de seu primeiro título mundial, Vampeta esteve nos estúdios do Jornal da Manhã para falar sobre o jogo decisivo que disputou pelo Alvinegro.

“Depois de tanta vodka, esqueci um monte de coisa”, brincou. “No jogo do Maracanã lembro que o Vasco veio com Edmundo, Romário, Pantera e Viola, o [Antônio] Lopes [treinador do Vasco] queria ganhar de todo jeito. O Vasco não tinha classificado entre os 8 no Campeonato Brasileiro.”

O ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira, que é comentarista de esporte da Jovem Pan, reforçou a importância da taça: “O Santos, São Paulo, todos foram [campeões mundiais], mas no novo formato da Fifa, o Corinthians foi o primeiro.”

“A gente abafou o Maracanã. Todo mundial de clubes tem o campeão nacional, o Corinhtians era o campeão nacional de 98 e 99. O Palmeiras comeu mosca e não disputou”, completou.

O Corinthians venceu a equipe do Vasco, no Maracanã, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Na partida decisiva, a equipe comandada pelo técnico Oswaldo de Oliveira entrou em campo com Dida; Índio, Adílson, Fábio Luciano e Kléber; Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho; Edílson e Luizão.

