Desempregado há quase 2 meses, Carille tem negociações avançadas para assumir novo clube

Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo Fábio Carille foi demitido do Corinthians no início de novembro



Desempregado desde o início de novembro, quando foi demitido do Corinthians, Fábio Carille tem negociações avançadas para assumir um novo clube. Trata-se do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

A possibilidade de o treinador ser contratado tem sido noticiada nas últimas horas por veículos de imprensa árabes.

Caso a transferência se confirme, Carille comandará um clube do Oriente Médio pela segunda vez na carreira. No meio de 2018, o técnico deixou o Corinthians para assumir o Al Wehda, da Arábia Saudita. Na ocasião, porém, a passagem do brasileiro durou pouco tempo – apenas seis meses.

Ex-auxiliar de Tite e Mano Menezes no Corinthians, Fábio Carille é treinador há três anos. Durante este período, conquistou três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019) e um Campeonato Brasileiro (2017). Todos eles pelo Timão.