Diego Palacios passa por nova cirurgia no joelho e só deve voltar ao Corinthians no próximo ano

Retirada de parte do menisco acabou expondo ainda mais a cartilagem, agravando a lesão; contratado neste ano, lateral-esquerdo tem apenas uma partida pelo clube

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Estimativa de retorno do lateral Dego Palacios é entre quatro e cinco meses



O lateral esquerdo corintiano Diego Palacios foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão crônica de cartilagem, agravada após um trauma durante um treinamento. A cirurgia, realizada em São Paulo pelos doutores Joaquim Grava e Daniel Rosales, foi considerada bem-sucedida pelo clube, mas ainda não há previsão para o retorno do jogador aos campos. O mais provável é Palacios demore de quatro a cinco meses para voltar a jogar e só volte a vestir a camisa do Corinthians na próxima temporada. A chefe do departamento médico do Corinthians, Ana Carolina Ramos e Cortê, explicou que o equatoriano sofreu uma lesão de cartilagem no joelho após uma entorse durante um jogo contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. A lesão foi inicialmente tratada com uma meniscectomia, mas a retirada de parte do menisco acabou expondo ainda mais a cartilagem, agravando a lesão. Mesmo com a reabilitação e trabalho de fisioterapia, o joelho do jogador continuou apresentando problemas, culminando em um novo trauma durante um treinamento recente.

Segundo Ana Carolina, a cirurgia realizada, conhecida como microfratura, visa estimular a cicatrização da cartilagem através de perfurações na área lesionada. O processo de recuperação inclui quatro semanas sem carga no joelho, seguidas por reabilitação e preparação física. “Conseguimos deixar o Palácios em condições de treinamentos, mas sempre o joelho estava um pouquinho mais inchado num dia, com um pouquinho mais de dorno outro… A gente conseguia controlar bem, até que ele conseguiu fazer parte de uma sessão de treinamentos, foi liberado. Mas em um treinamento recente, teve um novo trauma no joelho, onde essa lesão foi ainda mais exposta. E a gente entendeu que era o momento de parar, de dar um passo para trás, de tratar, de fazer um procedimento cirúrgico para a correção dessa lesão”, explicou a médica.

Desde que foi anunciado como reforço do Corinthians, em janeiro, Palacios jogou apenas 56 minutos antes de sofrer a lesão. Após um longo período de tratamento, ele chegou a ser liberado para os treinamentos, mas voltou a se machucar. Agora, o departamento médico do clube trabalha para recuperar o jogador na melhor condição possível. O técnico António Oliveira conta hoje com Hugo e Matheus Bidu como opções para a lateral esquerda. O primeiro deverá ser titular contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA