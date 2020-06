Diretor do Corinthians sobre retorno de Jô: ‘Sem fazer loucura, ele pode vir’

Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians Jô deixou o Corinthians para jogar no Japão



Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, falou nesta quarta-feira (3) sobre a situação financeira do clube e o possível retorno de Jô ao Timão. Perto de se desvincular do Nagoya Grampus, do Japão, o atacante pode retornar ao futebol brasileiro ainda nesta temporada.

“Existe, sim, acompanhamento diário da situação dele (Jô). Ele começou aqui, fez muito sucesso aqui, teve excelente passagem em 2017. Se existir a chance dentro de valores compatíveis, sem fazer loucura, ele pode vir. Fora isso, não. Não dá para falar agora”, comentou Duílio, em entrevista ao “Globoesporte.com.”

O diretor afirmou que o Corinthians não fará nenhuma contratação antes da retomada do futebol brasileiro, que está suspenso desde março devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Além disso, o Corinthians tem aproveitado o momento de paralisação para manter a política de readequação financeira. No ano passado, o clube teve o seu maior déficit da história.

“Nesse período, a gente vem trabalhando bastante, acertando o fluxo de caixa e monitorando o mercado. Então, a gente não sabe ainda. Estamos fazendo um trabalho grande para ver o que pode ser cortado, adequando receitas, mas a verdade é que não sabemos ainda qual o tamanho da queda de arrecadação. Se voltar em junho é diferente de voltar em julho. Fica difícil prever”, declarou Duílio.

“Ainda não temos claras as despesas. Trabalhamos com cautela e não concretizamos nenhum negócio por conta disso. Precisamos de um cenário melhor do futuro para fazer novas dívidas”, completou.