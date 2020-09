Dorival Júnior diz que não foi procurado pelo Corinthians: ‘Nenhum contato’

Questionado se ele já foi contatado por algum clube desde que deixou o Athletico-PR, o treinador assentiu, mas revelou que a agremiação em questão não é o Alvinegro paulista

Newton Menezes/FuturaPress/Estadão Conteúdo Dorival Júnior disse que não foi procurado pelo Corinthians



O Corinthians está em busca de um treinador para a vaga de Tiago Nunes, demitido na última sexta-feira, 11, depois da derrota para o Palmeiras. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 15, o presidente Andrés Sanchez admitiu que Dyego Coelho é apenas um interino e citou alguns nomes de profissionais com experiência no futebol brasileiro, como o de Dorival Júnior. À reportagem do site da Jovem Pan, no entanto, o técnico negou os rumores e avisou que não foi procurado pelo mandatário corintiano ou qualquer membro do clube do Parque São Jorge.

Dorival Júnior está sem treinar uma equipe desde o final de agosto, quando foi demitido do Athletico-PR após uma série de quatro derrotas no Campeonato Brasileiro. No total, ele esteve à frente do time paranaense por 18 jogos, somando nove vitórias, três empates e seis derrotas. Questionado se ele já foi contatado por algum clube desde que deixou o Furacão, o treinador assentiu, mas revelou que a agremiação em questão não é o Corinthians.

Hoje, Andrés Sanchez condenou as ameças realizadas por parte da torcida corintiana contra os jogadores, no desembarque do elenco, no último domingo, depois da derrota para o Fluminense, no Maracanã. Além disso, ele despistou sobre quem será o novo comandante do Alvinegro paulista. “Abelão (Abel Braga), Dorival (Junior), se formos numerar aqui, a cada duas horas vai aparecer um nome. Rogério (Ceni) é um grande profissional, está se mostrando um grande treinador. Temos opções, vamos ver o que acontece. Se eu falar que será amanhã, e não for amanhã, vocês (jornalistas) criticam. O quanto antes possível”, comentou.

Em péssima fase, o Corinthians é apenas o 15º colocado do Brasileirão, somando 9 pontos em nove rodadas disputadas. Na próxima quarta-feira, o time volta a campo para enfrentar o Bahia, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília). Caso não feche com nenhum treinador até lá, Dyego Coelho estará mais uma vez no banco de reservas do Timão.