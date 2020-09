Crise no Corinthians: Jogadores são ameaçados no retorno a São Paulo

Os atletas foram cercados e precisaram correr para entrar no ônibus que aguardava o estafe do lado de fora do aeroporto

Reprodução/TV Gazeta Jogadores do Corinthians são ameaçados por torcedores em desembarque



O clima no Corinthians continua tenso. Na noite do último domingo, 13, os jogadores do time alvinegro desembarcaram no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, sob forte protesto de torcedores, que cobraram mais empenho da equipe após a derrota para o Fluminense por 2 a 1, fora de casa, no Maracanã. Os atletas foram cercados e precisaram correr para entrar no ônibus que aguardava o estafe do lado de fora. Os seguranças do clube e do aeroporto tiveram de intervir para tentar separar os torcedores, que xingavam e ameaçavam os atletas. Não houve agressão física vista nas imagens.

Em imagens da TV Gazeta e outras que circulam nas redes sociais, é possível identificar torcedores com camisas da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube. Em seu perfil no Twitter, a Gaviões escreveu “o Corinthians não é brincadeira” após o tumulto no aeroporto – até o momento, a uniformizada não se pronunciou com alguma publicação sobre o caso.

O goleiro Cássio foi bastante cobrado pelos torcedores e permaneceu caminhando cercado pelos seguranças até o ônibus. Entre outro vídeo, é possível ver o zagueiro Gil conversando com alguns torcedores. Jogadores como o colombiano Cantillo, o volante Éderson e o chileno Araos aparecem correndo para entrar no veículo.

Clima não tá muito bom na chegada do Corinthians no aeroporto. pic.twitter.com/wcmKKbqtlc — luã (@rebollosep) September 14, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo